Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Житель Брянска до смерти забил знакомого. 25-летний парень стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, 11 мая этого года мужчина во дворе оного из домов в Бежицком районе повалил знакомого на землю и несколько раз ударил его по голове и животу. От полученных травм 36-летний мужчина умер в больнице.

Обвиняемый полностью признал себя виновным. Уголовное дело рассмотрят в Бежицком суде Брянска.

- Виновному грозит до 15 лет лишения свободы, - говорят в прокуратуре.