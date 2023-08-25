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НовостиПроисшествия25 августа 2023 13:01

Житель Брянска до смерти забил знакомого

Виновному грозит до 15 лет лишения свободы
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Житель Брянска до смерти забил знакомого. 25-летний парень стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, 11 мая этого года мужчина во дворе оного из домов в Бежицком районе повалил знакомого на землю и несколько раз ударил его по голове и животу. От полученных травм 36-летний мужчина умер в больнице.

Обвиняемый полностью признал себя виновным. Уголовное дело рассмотрят в Бежицком суде Брянска.

- Виновному грозит до 15 лет лишения свободы, - говорят в прокуратуре.