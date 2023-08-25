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НовостиОбщество25 августа 2023 8:18

В Брянске по улице Речной строят тротуары

Работы ведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: управление ЖКХ города Брянска.

Фото: управление ЖКХ города Брянска.

В Володарском районе Брянска по улице Речной строят тротуары. Работы ведут в рамках капитального ремонта дороги. Об этом сообщают в управлении жилищно-коммунального хозяйства Брянска.

Тротуары делают в рамках капитального ремонта магистрали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Фото: управление ЖКХ города Брянска.

Фото: управление ЖКХ города Брянска.

Напомним, в Брянске капитально отремонтировали участок дороги по проспекту Станке Димитрова. В порядок привели 1,56 километра магистрали.