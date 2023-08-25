Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В массовом ДТП под брянским Дятьково пострадали пять человек. Автоавария произошла 24 августа в девятом часу утра на 15 километре дороги Брянск-Дятьково- граница с Калужской областью. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 57-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» ехал а направлении Дятькова. Он врезался в ехавший попутно автомобиль АЗ 21110, которым управлял 40-летний мужчина. ВАЗ выскочил на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Хендай Эланта» под управлением 39-летнего водителя.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

- В ДТП 59-летний и 61-летний пассажиры автомобиля «Лада», а также 83-летняя женщина и 73-летний мужчина – пассажиры автомобиля ВАЗ получили различные травмы, - говорят в Госавтоинспекции. – Их госпитализировали. А 44-летнего пассажира «Лады», который получил ушиб лба, ссадины носа, перелом пальца на левой руке, отпустили домой с назначением лечения.

Напомним, в этот же день, 24 августа, на 14 километре этой же трассы произошло массовое ДТП с тремя автомобилями. В больнице умер 46-летний водитель иномарки.