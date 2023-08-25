Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе в массовом ДТП погиб 46-летний водитель иномарки. Автоавария произошла 24 августа около восьми часов утра на 14 километре дороги Брянск-Дятьково-граница с Калужской областью. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля «Форд Фьюжн» ехал в направлении Дятькова. При обгоне он выскочил на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Мазда» под управлением 29-летней женщины и в автомобиль «Вольво S80 », за рулем которого был 43-летний мужчина.

- В ДТП водитель «Форд» умер от полученных травм в больнице, - говорят в Госавтоинспекции. 42-летний пассажир этого же автомобиля получил гематому головы. А 29-летняя автомобилистка «Мазда» - ушиб легких и перелом крестца. Их госпитализировали.

Все водители были пристегнуты ремнем безопасности. Для установления состояния опьянения у погибшего и 29-летней автомобилистки взяли кровь на анализ. Водитель «Вольво» был т резвым.