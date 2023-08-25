В Брянске капитально отремонтировали участок дороги по проспекту Станке Димитрова

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.
В Брянске капитально отремонтировали 1,56 километра дороги по проспекту Станке Димитрова. Работы вели на участке от улицы Пересвета до улицы Фокина. Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.
Капитальный ремонт проводили поэтапно - несколько лет. Теперь магистраль отремонтировали полностью – от кольца Телецентра до улицы Фокина. Уложили новое асфальтобетонное покрытие, обновили тротуары. На отдельных участках расширили проезжую часть дороги. Установили новые знаки и нанесли разметку.
Также высадили остролистные клены. На участке от улицы Красноармейской до улицы Пересвета теперь есть новая остановка общественного транспорта.
Ремонт проводили по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».