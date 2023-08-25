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НовостиОбщество25 августа 2023 7:08

В Брянске капитально отремонтировали участок дороги по проспекту Станке Димитрова

В порядок привели 1,56 километра магистрали
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянске капитально отремонтировали 1,56 километра дороги по проспекту Станке Димитрова. Работы вели на участке от улицы Пересвета до улицы Фокина. Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Капитальный ремонт проводили поэтапно - несколько лет. Теперь магистраль отремонтировали полностью – от кольца Телецентра до улицы Фокина. Уложили новое асфальтобетонное покрытие, обновили тротуары. На отдельных участках расширили проезжую часть дороги. Установили новые знаки и нанесли разметку.

Также высадили остролистные клены. На участке от улицы Красноармейской до улицы Пересвета теперь есть новая остановка общественного транспорта.

Ремонт проводили по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».