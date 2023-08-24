Фото: объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

В Брянске осудили за госизмену уроженца Мордовии. 36-летнего Михаила Глухова признали виновным в покушении на государственную измену. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области.

В суде установили, что Глухов негативно относился к спецоперации на Украине. Он выехал в Беларусь, чтобы оттуда попасть на Украину и участвовать в боевых действиях против России.

Правоохранители Беларуси выдворили мужчину в Брянскую область. Но он не отказался от своих намерений и отправили украинской стороне анкету для участия в боевых действиях против РФ.

В Злынковском районе Глухова задержал пограничный наряд Погрануправления ФСБ России по Брянской области при попытке пересечь границу для дальнейшего следования на Украину.

О своих намерениях Глухов неоднократно рассказывал случайным знакомым во время передвижения.

Свою вину подсудимый признал, в содеянном раскаялся. В судебных прениях сторона защиты отметила, что Глухов поддался информационной пропаганде противника, и при назначении наказания попросила назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление. От последнего слова подсудимый отказался.

- Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы, - говорят в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Приговор суда в законную силу не вступил.