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НовостиПроисшествия24 августа 2023 8:38

В Дятьковском районе водитель иномарки при развороте врезался в автомобиль «Лада»

При столкновении пострадала 61-летняя женщина
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Дятьковском районе водитель иномарки при развороте врезался в автомобиль «Лада». ДТП произошло 23 августа в девятом часу утра на седьмом километре дороги Дятьково-Бытошь-Будочка. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Хендай Тайсон» ехал со стороны Дятькова в направлении поселка Ивот. В нарушение разметки, при развороте он снизил скорость и врезался в автомобиль «Лада 212140». Им управлял 52-летний мужчина. Он выехал на полосу встречного движения, чтобы обогнать «Хендай Тайсон».

- В ДТП 61-летняя пассажирка отечественной легковушки получила ушиб грудной клетки, - говорят в Госавтоинспекции. – Женщине назначили лечение и отпустили домой.