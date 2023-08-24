Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Дятьковском районе водитель иномарки при развороте врезался в автомобиль «Лада». ДТП произошло 23 августа в девятом часу утра на седьмом километре дороги Дятьково-Бытошь-Будочка. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Хендай Тайсон» ехал со стороны Дятькова в направлении поселка Ивот. В нарушение разметки, при развороте он снизил скорость и врезался в автомобиль «Лада 212140». Им управлял 52-летний мужчина. Он выехал на полосу встречного движения, чтобы обогнать «Хендай Тайсон».

- В ДТП 61-летняя пассажирка отечественной легковушки получила ушиб грудной клетки, - говорят в Госавтоинспекции. – Женщине назначили лечение и отпустили домой.