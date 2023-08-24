В Брянске двоих наркокурьеров лишили свободы на долгие сроки. Ранее судимые 63-летний и 28-летний жители Брянской области вновь стали фигурантами уголовных дел. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что сообщники состояли в банде. С февраля по март 2022 года с помощью «закладок» они намеревались сбыть в Бежицком районе Брянска больше пяти грамм героина. Информацию о местонахождении наркотика они направляли «оператору» через интернет-мессенджер.

Преступников поймали полицейские в марте 2022 года, наркотики изъяли.

- Суд приговорил наркокурьеров к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима и 10 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в прокуртауре.

Приговор в законную силу не вступил.