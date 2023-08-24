В Брянской области прокуратура аннулировала фиктивный брак

В брянских Клинцах прокуратура потребовала аннулировать фиктивный брак между местной жительницей иностранным гражданином. Выяснил, что брак является недействительным, так как в тот момент мужчина уже состоял в браке за пределами Российской Федерации. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании брака недействительным со дня его заключения и аннулировании записи акта гражданского состояния о заключении брака, - рассказали в надзорном ведомстве. - Суд требования прокуратуры удовлетворил.

Но пара не согласилась с решение суда и обжаловала его в вышестоящий суд. Однако апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу и брак аннулировали.