В Брянске вступил в законную силу приговор бывшему начальнику отделения судебных приставов

В Брянске вступил в законную силу приговор Бежицкого районного суда от 15 июня 2023 года бывшему начальнику отделения судебных приставов. 40-летнего мужчину признали виновным по статье «Получение взятки в крупном размере» и осудили на четыре года лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также его на пять лет лишили права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что с февраля по ноябрь 2022 года чиновник, в том числе при посредничестве заместителя начальника и судебного пристава-исполнителя МОСП по особым исполнительным производствам, получал взятки на общую сумму 430 тысяч рублей. Незаконное денежное вознаграждение полагалось за ускорение окончания исполнительного производства в отношении должника, в другом случае – за прекращение исполнительного производства за невозможностью взыскания задолженности при отсутствии на это законных оснований.

- Прокуратура внесла апелляционное представление в связи с необходимостью устранения нарушений уголовного закона, допущенных при назначении наказания судом первой инстанции, - говорят в надзорном ведомстве.

Брянский суд удовлетворил требования апелляции и изменил приговор суда исключив из его резолютивной части ссылку на применение положений ч. 3 ст. 47 УК РФ при назначении дополнительного наказания – «Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью».