В Брянской области курьера телефонных мошенников отправили в колонию

В Брянской области на два года отправили в колонию курьера телефонных мошенников. 21-летний гражданин иностранного государства стал фигурантом уголовного дела оп статье «Мошенничество». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что молодой человек был курьером банды. Он забирал у обманутых пенсионерок деньги и переводил их на обезличенные банковские счета.

Так в поселке локоть Брасовского района злоумышленник обманул

двух женщин возрастом 83 года и 87 лет. Всего он украл 404 тысячи рублей. Из них 150 тысяч рублей у одной пенсионерки, 254 тысячи рублей – у другой.

Для обмана он воспользовался известными вымышленными историями о произошедших дорожно-транспортных происшествиях с участием их внучек, и соответственно денежные средства, согласно преступному плану, предназначались якобы для передачи потерпевшей в ДТП стороне и заглаживанию вреда.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Причиненный ущерб он возместил.

-Суд приговорил парня к двум годам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.