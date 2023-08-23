В Брянском районе 73-летний водитель иномарки в ДТП сломал пальцы на руке. Автоавария произошла 22 августа около половины пятого утра на 30 километре дороги Обход города Брянска. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 73-летний водитель автомобиля иномарки «Рено Дастер» ехал со стороны Орла в направлении Смоленска. Он выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Фольксваген Кадди». За его рулем ехала 42-летняя женщина.

- В ДТП водитель автомобиля «Рено Дастер» сломал три пальца на левой руке, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчину госпитализировали.