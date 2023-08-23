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НовостиОбщество23 августа 2023 8:52

В Брянской области прокуратура помогла сироте получить жилье

Женщине предоставили благоустроенную квартиру
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянской области прокуратура помогла сироте получить жилье. В Новозыбковском районе в надзорное ведомство с заявлением обратилась местная жительница. Заявительница сообщила, что в трехлетнем возрасте осталась без попечения родителей. Несмотря на включение в 2019 году в список лиц, нуждающихся в жилых помещениях по договорам найма специализированных жилых помещений, жильем она не обеспечена. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Прокурорская проверка подтвердила эту информацию.

- В соответствии с жилищным законодательством дети, оставшиеся без попечения родителей, при отсутствии закрепленного за ними жилья, должны быть обеспечены жилым помещением органами власти во внеочередном порядке. – говорят в прокуратуре.- Суд, куда прокурор в интересах девушки обратился с исковым заявлением, возложил на орган местного самоуправления обязанность обеспечить ее жильем.

Сейчас жилищные права сироты восстановлены в полном объеме, ей предоставили благоустроенную квартиру.