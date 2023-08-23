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НовостиОбщество23 августа 2023 7:56

В Брянском районе отремонтировали четыре километра дороги

В порядок привели магистраль Свень-Пятилетка Хутор Бор
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянском районе отремонтировали четыре километра дороги Свень-Пятилетка Хутор Бор. Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

На данном участке сделали двухслойное асфальтобетонное покрытие. На остановках общественного транспорта обустроили заездные карманы и посадочные площадки, установили автопавильон, новые дорожные знаки, нанесли разметку.

Ремонт провели в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».