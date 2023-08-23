В Выгоничском районе 20-летний мопедпист врезался в барьер и опрокинулся. ДТП произошло 22 августа в первом часу ночи на 50 километре дороги А-240 Брянск-Новозыбков-граница с республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 20-летний водитель мопеда «Альфа» ехал со стороны Новозыбкова в направлении Брянска. Он не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение, после чего опрокинулся.

- В ДТП парень получил перелом правой ноги и повредил правую лопатку, - говорят в Госавтоинспекции. – Мопедиста госпитализировали.

Парень ехал в мотошлеме. Установили, что в мае 2022 года его на 18 месяцев лишили водительских прав. Чтобы установить состояние опьянения, у водителя взяли кровь на анализ. Начали административное расследование, мопед забрали на специализированную стоянку.