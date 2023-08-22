Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 августа 2023 13:47

В Мглинском районе подрядчик затянул с капремонтом школы

Работы должны выполнить до 24 августа
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Мглинском районе подрядчик затянул с капитальным ремонтом школы. Работы по контракту должны выполнить до 24 августа. Прокуратура провела проверку. Об этом сообщают в надзорном ведомстве.

- Проверка показала, что работы выполнены на 75 %, - рассказали в прокуратуре. - До конца срока требуется обустроить навесы над входами, окрасить фасад здания, уложить линолеум, покрасить стены коридоров и кабинетов первого этажа, заменить входные двери, оборудовать пожарную сигнализацию.

Ответственному организации подрядчика объявили предостережение. Вопрос соблюдения сроков окончания работ находится на контроле прокуратуры района.