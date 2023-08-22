В Мглинском районе подрядчик затянул с капремонтом школы

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Мглинском районе подрядчик затянул с капитальным ремонтом школы. Работы по контракту должны выполнить до 24 августа. Прокуратура провела проверку. Об этом сообщают в надзорном ведомстве.

- Проверка показала, что работы выполнены на 75 %, - рассказали в прокуратуре. - До конца срока требуется обустроить навесы над входами, окрасить фасад здания, уложить линолеум, покрасить стены коридоров и кабинетов первого этажа, заменить входные двери, оборудовать пожарную сигнализацию.

Ответственному организации подрядчика объявили предостережение. Вопрос соблюдения сроков окончания работ находится на контроле прокуратуры района.