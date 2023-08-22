Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Жительница Брянска в пьяной ссоре напала с ножом на сожителя. 42-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что вечером 7 марта женщина находилась в квартире сожителя. Они выпивали, после чего поссорились. Женщина в гневе схватила нож и ударила им мужчину в живот. Ранение повлекло тяжкий вред здоровью сожителя.

- Женщину приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил