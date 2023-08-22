В Брянской области пресекли попытку прорыва украинских диверсантов. Об этом 21 августа сообщает на своей странице ВКонтакте губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Сегодня украинские диверсанты предприняли попытку прорыва государственной границы в Климовском районе, - рассказал глава брянского региона. -. Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена. В настоящее время ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей.