В Брянске ушла из жизни председатель Совета ветеранов Валентина Ефременко

Фото: Советская районная администрация Брянска.

В Брянске ушла из жизни председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Советского района города Валентина Ефременко. Она скончалась 20 августа на 80-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Об этом сообщают в Советской районной администрации Брянска.

Валентина Александровна всю свою трудовую жизнь посвятила развитию города Брянска и сельского хозяйства Брянской области. Больше 30 лет она проработала в управлении сельского хозяйства Брянской области.

За свой доблестный труд поощрена ведомственными наградами города Брянска, Брянской области и Российской Федерации. В течение 11 лет возглавляла Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Советского района города Брянска. Вела большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.