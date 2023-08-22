Брянские оборонщики посетили международный форум Армия-2023

Фото: информационный портал Брянска и области.

В Москве завершился Международный военно-технический форум «Армия-2023», который посетили в том числе и представители брянских предприятий, участвующих в изготовлении оборонной продукции.

Среди них были и представители предприятия «Перехватчик», являющиеся разработчиками и изготовителями противотаранных антитеррористических барьеров «Перехватчик», а также другой востребованной силовыми ведомствами продукции.

В ходе посещения форума директор предприятия Сергей Горелов и его специалисты провели переговоры с потенциальными партнёрами и потребителями этой востребованной продукции, заключили ряд соглашений, а также пригласили на Брянщину заинтересованных в нашей продукции руководителей силовых ведомств.

Барьеры «Перехватчик» разработаны по просьбе Министерства обороны Российской Федерации, инженерных войск, — рассказывает Сергей Горелов, — брянские изделия работают сегодня у российских миротворцев в Карабахе, в различных силовых подразделениях и даже образовательных учреждениях России.

Раньше с продукцией «Перехватчика» знакомился министр обороны России Сергей Шойгу, который дал высокую оценку нашей технике.