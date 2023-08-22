Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске 82-летний водитель легковушки врезался в железобетонное препятствие и умер. ДТП произошло 21 августа около часа дня на улице Братьев Ткачевых. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 82-летний водитель автомобиля ВАЗ 210740 ехал по улице Братьев Ткачевых со стороны улицы Флотской в направлении улицы Татьяны Николаевой. Он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в железобетонное основание для опоры.

- Водитель умер на месте ДТП до приезда скорой помощи, - говорят в Госавтоинспекции.

По словам его жену, у мужчины было заболевание сердечно-сосудистой системы. Предварительно установили, что водителю стало плохо за рулем. Окончательную причину смерти установит медицинская экспертиза.

Погибший не был пристегнут ремнем безопасности. Чтобы установить состояние опьянения, у мужчины взяли кровь на анализ.