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НовостиПроисшествия21 августа 2023 15:22

В брянском Трубчевске мужчина упал в канализационный люк

Прокуратура проводит проверку
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянском Трубчевске мужчина упал в канализационный люк, который не был огорожен. Информацию опубликовали ВКонтакте.

Прокуратура проводит проверку, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры выезжали на место ЧП. По предварительным данным, 18 августа местный житель, имеющий инвалидность первой группы, проходя по улице Советской, упал в открытый люк. Мужчина получил телесные повреждения.

- Канализационной люк относится к водопроводной сети, находящейся в эксплуатации МУП «Жилкомсервис города Трубчевск», - рассказали в прокуратуре. – Для установления обстоятельств и причин произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.