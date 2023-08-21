Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске 37-летняя мотоциклистка опрокинулась и сломала ногу. ДТП произошло 20 августа в первом часу дня на улице Шоссейной. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 37-летняя женщина на мотоцикле «Шнерай» ехала по улице Шоссейной в сторону улицы Литейной в направлении улицы Брянской. Она опрокинулась.

- Женщина получила перелом бедра, - говорят в Госавтоинспекции. – Ее госпитализировали.

Мотоцикл не зарегистрирован. У пострадавшей мотоциклистки нет водительских прав. Чтобы установить состояние алкогольного опьянения, у женщины взяли анализ крови.