Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на ярмарке выходного дня раскупили около пяти тонн картофеля. В субботу, 19 августа, прошла вторая ярмарка выходного дня. В ней участвовали 99 сельхозтоваропроизводителей из 17 районов Брянщины и областного центра. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Крыме 4,55 тонны картофеля горожане прикупили 2,05 тонны зерна, 2,04 тонны томатов, 1.45 тонны яблок, одну тонну огурцов, 390 литров меда и в общем 3.6 тонны лука, перца, моркови, свеклы, капусты, кукурузы, кабачков, груш, чеснока, ягод и баклажанов. Также покупателям предложили 88 наименований саженцев плодово-ягодных культур, которых было реализовано на 25 тысяч рублей.

Ярмарки выходного дня будут работать в городе каждую субботу. А в Советском районе - и по воскресеньям.

Напомним, продукцию от сельхозпроизводителей можно приобрести здесь:

- Бежицкий район: ул. Клинцовская, территория, прилегающая к дому № 60 (у ДК им. Д.Н. Медведева);

- Володарский район: улица Пушкина, 67, на территории, прилегающей к стадиону им. Брянских Партизан;

- Советский район: ул. Брянского Фронта около дома № 2, территория, прилегающая к гипермаркету «Линия–1»; ул. Спартаковская, о/д 125;

- Фокинский район: Проспект Московский, около дома №4, территория, прилегающая к гипермаркету «Линия–2».

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