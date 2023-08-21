В Брянске отремонтировали дорогу на улице Одесской

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Володарском районе Брянска отремонтировали дорогу на улице Одесской. В порядок привели участок От перекрестков Одесской с улицами Пушкина и Красной. Его длина – 305 мертов. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Подрядчик полностью поменял асфальт на тротуарах и проезжей части. Строители установили девать новых опор фонарей с мощными светодиодные лампы.

Также здесь проложили 86 метров ливневой канализации. Специалисты обещают, что благодаря этому на пересечении Одесской и Красной в сильный дождь перестанет разливаться огромная лужа. Ремонт улицы провели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Работу подрядчика оценила комиссия. Все недостатки занесли в протокол. Подрядчик устранит их в ближайшее время устранит крутые съезды на пешеходном переходе. Где проходит ливневка, также с тротуара.