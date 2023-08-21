В Брянске скоропостижно умер начальник караула пожарной части №3 Павел Якушев

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянске скоропостижно умер начальник караула пожарно-спасательной части №3, лейтенант внутренней службы, Павел Якушев. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

- Выражаем искренние соболезнования родным и близким Павла Геннадьевича – пишут в некрологе.

Прощание состоится 22 августа с 9:00 до 11:00 в прощальном зале «Ангел», который находится по адресу - Московский проспект,41Б.

Похороны пройдут на Ковшовском кладбище с 12:00 до 13:00.