Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске начинающий водитель иномарки сбил 14-летнего велосипедиста. ДТП произошло 20 августа на улице Богдана Хмельницкого около десяти часов вечера. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля «Опель Мерива» ехал по улице Красных Партизан со стороны улицы Чапаева в направлении улицы Гомельской. Он сбил 14-летнего школьника на велосипеде. Мальчик ехал у края проезжей части по улице Богдана Хмельницкого.

- В ДТП школьник получил телесные повреждения с рекомендациями к лечению в медицинском учреждении, - говорят в Госавтоинспекции.

Начинающий водитель автомобиля «Опель» за рулем меньше полугода. Он был трезвым.