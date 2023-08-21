Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области главу сельского поселения осудили за служебный подлог и злоупотребление полномочиями. Женщина стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительный следствием и в суде установили, что глава администрации сельского поселения с января по апрель этого года, находясь на рабочем месте, из личной заинтересованности, обусловленной знакомством с осужденным к обязательным работам жителем Карачевского района Брянской области, внесла в ежемесячные табели учета отработанного времени заведомо ложные сведения о его количестве. Фактически он отсутствовал на рабочем месте и не выполнял работы в указанном объеме.

Женщина заверила подписью официальные документы с ложными сведениями и предоставила их в уголовно-исполнительную инспекцию для последующего снятия осужденного с учета.

Преступление выявили оперативные сотрудники управления ФСБ и МВД региона.

- Суд приговорил виновную к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, - говорят в Следственном комитете. – Также женщину на два года лишили права занимать должности в муниципальных органах власти.

Приговор в законную силу не вступил.