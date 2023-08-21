Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянской Злынке пьяный мопедист протаранил железный забор. ДТП произошло 20 августа около половины пятого утра на улице Юбилейной. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 20-летний водитель мопеда «Альфа» ехал по улице Юбилейной в сторону улицы Трудовой. Он не справился с управлением и врезался в железный забор.

- В ДТП парень получил множественные ушибленные раны лица, сквозную рваную рану подбородка, закрытый перелом лучевой кости справа, ушиб левой голени, - говорят в Госавтоинспекции. – Водителя госпитализировали.

Мопедист ехал без мотошлема и защитной экипировки. К тому же у него не было водительских прав. У парня установили