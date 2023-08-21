В Брянске капитально отремонтировали дорогу по переулку Тельмана

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Володарском районе Брянска капитально отремонтировали дорогу по переулку Тельмана. В порядок привели участок от улицы Тельмана до улицы Салтыкова-Щедрина. Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Во время ремонта строители уложили новое асфальтобетонное покрытие, построили новые тротуары. Провели устройство железобетонной трубы. Сделали электроосвещение, установили новые дорожные знаки, нанесли разметка. Обочины укрепили засевом трав.

Ремонт провели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».