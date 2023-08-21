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НовостиОбщество21 августа 2023 6:58

В Брянске капитально отремонтировали дорогу по переулку Тельмана

Работы провели на участке от улицы Тельмана до улицы Салтыкова-Щедрина
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Володарском районе Брянска капитально отремонтировали дорогу по переулку Тельмана. В порядок привели участок от улицы Тельмана до улицы Салтыкова-Щедрина. Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Во время ремонта строители уложили новое асфальтобетонное покрытие, построили новые тротуары. Провели устройство железобетонной трубы. Сделали электроосвещение, установили новые дорожные знаки, нанесли разметка. Обочины укрепили засевом трав.

Ремонт провели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».