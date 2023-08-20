В Брянской области простились с погибшим в СВО добровольцем Виталием Курило

Фото: соцсети.

В Трубчевском районе, в поселке Белая Березка, простились с погибшим во время специальной военной операции на Украине Виталием Курило. Об этом сообщают его друзья в соцсети.

Виталий погиб на 41 году жизни. Боец выполнял спецзадание: выводил через болото тринадцать бойцов, которые вмести с ним попали в окружение.

В зону СВО Виталий Курило отправился добровольно. Бойца посмертно наградили орденом Мужества.

Напомним, Виталий Курило - уроженец поселка Белая Березка Трубчевского района.