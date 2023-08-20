В Брянске на переходе женщина угодила под колеса иномарки

В Брянске 49-летняя женщина на переходе угодила под колеса иномарки. ДТП произошло 19 августа около половины десятого утра на улице Ульянова. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля «Тойота Хендлер » ехал по улице Ульянова в направлении улицы Кремлевской. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 49-летнюю женщину. Онапереходила дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.

- Женщина получила повреждение позвоночника (перелом поперечного отростка L-1 слева), - говорят в Госавтоинспекции. – Ей назначили лечение и отпустили