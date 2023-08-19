Брянца осудили за пьяную езду и лишили автомобиля

Жителя Стародуба осудили за пьяную езду и лишили автомобиля. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что вечером 8 мая этого года пьяный мужчина на автомобиле «Фольксваген Пассат» ехал по улице Семашко в Стародубе. Его остановили полицейские и отстранили от управления.

- Изучение данных о его личности показало, что ранее он привлекался к административной ответственности по статье «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», - рассказали в прокуратуре.

Суд приговорил нарушителя к 200 часам обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на один год и шесть месяцев. Во время судебного следствия выяснили, что автомобиль, на котором ехал нарушитель, продан его жене. Машину конфисковали в собственность государства.

Приговор в законную силу не вступил.