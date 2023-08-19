В Брянской области бандиту, ограбившему почту, не смягчили приговор. 27-летний мужчина отбывает наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области. Ему не заменили неотбытую часть наказания более мягким видом. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- В июле 2017 года Псковским областным судом указанный мужчина осужден на девять лет за совершение преступлений по нескольким статьям: «Участие в банде», «Разбой с применением оружия, организованной группой», «Незаконное хранение, перевозка огнестрельного оружия», «Незаконная переделка огнестрельного оружия» со штрафом в размере 330 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в прокуратуре.

Осужденный был в вооруженной банде, которую создали для совершения нападений на организации с целью хищения имущества. И в апреле 2016 года с двумя подельниками мужчина совершил вооруженное нападение на отделение почтовой связи, расположенное в д. Боровичи Порховского района Псковской области. Угрожая работника почтового отдеоления огнестрельным оружием, они украли больше 175 тысяч рублей.

- С учетом мнения участвующего в деле прокурора, поведения осужденного в местах лишения свободы, а также непринятия им достаточных мер к возмещению причиненного преступлением ущерба суд в удовлетворении ходатайства отказал, - говорят в надзорном ведомстве.

Постановление суда вступило в законную силу.