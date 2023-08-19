Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Комаричском районе ГАЗ столкнулся с локомотивом. ДТП произошло 18 августа около половины девятого утра. На 19 километре дороги Украина-Комаричи. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 43-летний водитель автомобиля ГАЗ-3307 ехал в направлении поселка Комаричи. Проезжая через регулируемый железнодорожный переезд, мужчина проигнорировал запрещающий сигнал светофора и звуковой сигнализации, выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с локомотивом. Им управлял 51-летний машинист.

- В ДТП водитель автомобиля ГАЗ-3307 получил тяжелые травмы, - говорят в Госавтоинспекции. – Его госпитализировали. По факту ДТП проводят проверку.