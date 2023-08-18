Брянские автоинспекторы поймали на нарушениях 43 начинающих водителя

Брянские автоинспекторы поймали 43 начинающих водителя. В областном центре с 14 по 16 августа прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Молодой водитель». Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Автоинспекторы задержали 43 нарушителя Правил дорожного движения. Они зарулем меньше двух лет.

Среди нарушений есть следующие: один водитель не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, один водитель в нарушение ПДД выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, два водителя нарушили правила перевозки людей, еще два водителя не предоставили преимущества в движении пешеходам, также два водителя управляли автомобилями без полиса ОСАГО, да автомобилиста управляли машинами, не зарегистрированным в установленном прядке, 19 водителей управляли автомобилями с неисправностями, восемь водителей управляли автомобилями с нарушениями правил тонировки стекол. Выявил и другие нарушения Правил дорожного движения.

Автоинспекторы просят водителей быть на дороге взаимовежливыми, внимательными и терпеливыми по отношению к еще неопытным, «молодым» водителям.