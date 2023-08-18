Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 августа 2023 9:45

В брянском Жирятино мужчина в пьяной ссоре зарезал знакомого

Виновный получил девять лет строгоча
Надежда ПЕТРУНИНА

В брянском Жирятино мужчина в пьяной ссоре зарезал знакомого. 46-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что в ночь с 22 на 23 декабря 2022 года пьяный мужчина в своей квартире поссорился со знакомым. В гневе он схватил хозяйственный нож и ударил им приятеля в грудь. От полученной травмы и большой кровопотери тот умер на месте.

- Суд приговорил виновного к девяти годам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. –Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.