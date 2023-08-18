Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Жирятинском районе после вмешательства прокуратуры привели в порядок детские площадки. Надзорное ведомство подало иск в суд и потребовало привести в соответствие с требованиями ГОСТа игровое оборудование на детских площадках. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Раньше при проведении проверок выявлены факты использования сломанного игрового оборудования на детских площадках села Жирятино, а также непринятия мер по ремонту и замене игровых комплексов, техническое состояние которых могло повлечь причинение вреда здоровью детей, - рассказали в надзорном ведомстве.

После вмешательства прокуратуры на детских площадках установили новое игровое оборудование.