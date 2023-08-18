Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске при столкновении двух иномарок пострадала 62-летняя женщина. ДТП произошло 17 августа на улице Дуки. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации. 42-летняя автомобилиста за рулем «Форд Куга» ехала по улице Дуки со стороны улицы Малыгина в направлении проспекта Ленина. Она не соблюдала дистанцию и врезалась в автомобиль «Киа Спортейдж» под управлением 31-летней женщины. Она ехала попутно.

- В ДТП 62-летняя пассажирка автомобиля «Киа» получила сотрясение головного мозга, - говорят в Госавтоинспекции. – Женщину госпитализировали.