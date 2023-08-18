В Брянске приведут в порядок территорию у детского сада «Лучистый»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска приведут в порядок территорию у детского сада «Лучистый». Глава Советского района Денис Семенов призвал руководителей коммунальных служб, управляющих компаний и физкультурно-оздоровительного комплекса «Святогор» навести порядок на подведомственных территориях. Здесь же расположен и детский сад «Лучистый». Об этом сообщают в пресс-службе Брянскойгородской администрации.

Сотрудники дошкольного учреждения жаловались на нескошенную траву, валяющийся мусор, граффити на фасадах и заборах. И все это рядом с детским садиком.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- Денис Семенов взял на контроль вопрос поддержания чистоты вокруг «Лучистого», - рассказали в мэрии города. - В Советской администрации рассчитывают, что руководство организаций приведет в порядок свои подведомственные территории в самое ближайшее время.