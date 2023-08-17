Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске ищут свидетелей ДТП на проспекте Московском. Автоавария произошла 7 августа, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

В этот день в десятом часу утра на проспекте Московском 23-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» ехал по проспекту Героев со стороны проспекта Московского в сторону улицы речной. Он сбил 66-летнего велосипедиста, которые пересекал проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля.

Велосипедиста доставили в больницу с переломом черепа, ушибом головного мозга. Мужчина умер.

- Полиция обращается к свидетелям и очевидцам этого ДТП, ко всем гражданам, располагающим какой-либо информацией о происшествии, с просьбой сообщить интересующую информацию старшему следователю СО СУ УМВД России по Брянской области по тел. 67-03-91; 67-03-61, - просят горожан в ОГИБДД.