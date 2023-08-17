В Брянске автоинспекторы устроят «охоту» на пьяных водителей

В Брянске с 18 по 20 августа автоинспекторы устроят «охоту» на пьяных водителей. В городе проведут оперативно-профилактическую операцию «Нетрезвый водитель». Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Основная цель операции - исключение из участия в дорожном движении пьяных водителей, недопущение дорожно-транспортных происшествий с их участием.

С начала этого года в Брянске произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием пьяных водителей. В них четыре человека получили травмы, погибших нет. В 19 ДТП механические повреждения получили автомобили.

- Управление автомобилем в состоянии опьянения, равно как и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, - напоминают в Госавтоинспекции. -Повторное подобное нарушение влечет уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.