Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Брянец выложил интимные фото своей знакомой в интернете. 42-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время предварительного следствия установили, что мужчина с июля 2022 года и по настоящее время находился у себя дома по улице Спартаковской в Советском районе Брянска. Он с помощью интернета опубликовал интимные фотографии своей знакомой без ее согласия. Снимки разместил в открытом доступе для неопределенного круга лиц.

- В связи с небольшой тяжестью совершенного преступления в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в Следственном комитете.