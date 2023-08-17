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НовостиПроисшествия17 августа 2023 9:43

В Брянске прокуратура выяснила обстоятельства провала женщины в яму с водой на улице Дуки

Нарушения во время ремонта допустили работники газовой службы
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянске прокуратура выяснила обстоятельства провала женщины в яму с водой на улице Дуки. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Установили, что газовая служба на пересечении улиц Дуки и 7-я Линия в Брянске проводила работы по реконструкции газопровода.

- По причине ненадлежащего принятия мер по ограждению места проведения работ 20-летняя местная жительница 07 августа . упала в яму, наполненную водой, - рассказали в прокуратуре. - Девушка не получила травм.

После проверки прокуратура внесла представление руководителю газовой службы и потребовала устранить нарушения порядка проведения земляных работ.

Сейчас место проведения работ огородили, как и должно было быть изначально.

Напомним, инцидент произошел 11 августа. Пострадавшей горожанке возместили моральный ущерб.