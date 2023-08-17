Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске нарушитель на иномарке сбил 13-летнего школьника на переходе. ДТП произошло 16 августа в восьмом часу вечера на проспекте Московском. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля «Мерседес-Бенц Вито» ехал по проспекту Московскому со стороны улицы Калинина. Он сбил 13-летнего школьника, который переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий для него сигнал светофора. Водитель же проскочил на запрещающий красный свет.

- Мальчика с травмами головы госпитализировали, - говорят в Госавтоинспекции.

Водитель автомобиля был трезвым. За последние два года он больше 150 раз нарушил правила дорожного движения. За это его неоднократно привлекали к ответственности.