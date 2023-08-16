В Брянской области после неудачного обгона легковушкой грузовика погиб 23-летний парень

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области, скриншот видео.

В Новозыбковском районе после неудачного обгона легковушкой грузовика погиб 23-летний парень. ДТП произошло 16 августа около 11 часов утра на 191 километре дороги А-240 Брянск-Новозыбков. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ 2110 ехал со стороны Брянска в направлении Новозыбкова. Нарушая Правила дорожного движения, он стал обгонять грузовой автомобиль «Вольво» по обочине справа. Автомобилист не справился с управлением и угодил в кювет, где легковушка перевернулась.

- В ДТП 23-летний пассажир легкового автомобиля погиб на месте, - говорят в Госавтоинспекции.

Установили, что 18-летний водитель за рулем меньше года. По факту ДТП проводят проверку. Выясняют причины и обстоятельства автоаварии.