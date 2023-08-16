Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Брянец в пьяной ссоре едва не зарезал знакомого. Фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на убийство стал» 62-летний житель Навлинского района. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, днем 17 июля этого года пьяный мужчина находился в своем доме по улице Совхозной в поселке Пахарь Навлинского района. Между ним и его знакомым вспыхнула ссора. В гневе хозяин дома пригрозил приятелю убийством, а потом схватил нож и ударил его в шею.

Приятель покинул место происшествия и своевременно обратился за медицинской помощью.

- Следователем провел осмотр места происшествия, изъял следы преступления, а также орудие его совершения, - рассказали в СУ СКР по Брянской области. - Назначили необходимые судебные экспертизы, задержанного допросили в качестве подозреваемого, ему предъявили обвинение в покушении на убийство.

По решению суда обвиняемого заключили под стражу.