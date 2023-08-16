В Брянске провели капитальный ремонт дорог к медицинским учреждениям

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянске капитально отремонтировали дороги к медицинским учреждениям. Работы выполнили по национальному проекту «безопасные качественные дороги» .Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

В Советском районе города завершили капремонт проспекта Станке Димитрова (от улицы Пересвета до улицы Фокина с кольцевым пересечением), протяженностью более 1,5 километра. На участке, который обновили в 2023 году, находится Брянская областная стоматологическая поликлиника.

В Бежицком районе привели в порядок дорогу по улице Куйбышева (от улицы 3-го Интернационала до улицы Ульянова). Здесь расположен подъезд к Брянской городской поликлинике №1. Обновили участок автодороги, протяженностью 0,750 километра.

Капитальный ремонт дороги провели и на улице Ермакова (от переулка Полесского до улицы Шолохова). Протяженность участка составила 0,485 километра. Ремонт прошел в месте расположения Брянской городской стоматологической поликлиники №4.

Также в этом году капитально отремонтировали участок автодороги по улице Молодой Гвардии (от улицы 22-го Съезда КПСС до улицы Ульянова) в Бежицком районе Брянска. Его протяженность - 0,125 километра. Здесь находится Детская больница № 1. На капитально отремонтированном участке улицы Молодой Гвардии, протяженностью 1,2 километра - от улицы Ново-Советской до улицы Дружбы - располагается корпус №5 Брянской городской поликлиники №1.