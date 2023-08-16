В Брянске по улице Калинина на два дня ограничат движение транспорта

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске по улице Калинина с 06:00 17 августа до 23:00 18 августа ограничат движение транспорта от памятника Артиллеристам до остановки транспорта «Зелёное хозяйство» (от дома № 209 до дома №272). Временное ограничение коснется также общественного и пассажирского транспорта. В эти дни дорожники здесь будут прокладывать ливневую канализацию. Работы пройдут в рамках капитального ремонта улицы. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В связи с этим временно изменят схему движения маршрута автобуса № 6 «Зеленое Хозяйство – ул. Олега Кошевого».

Высаживать пассажиров будут на кольце у памятника Артиллеристам, по четной стороне улицы Калинина, а посадку будут проводить на кольце у памятника Артиллеристам, по нечетной стороне улицы Калинина.

Время отправления автобусов от памятника Артиллеристам: 7-05; 7-35; 8-45; 11-05; 12-15; 15-30; 16-40; 17-50.