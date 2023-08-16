В Брянской области ВСУ атаковали село Куршановичи

В Климовском районе ВСУ атаковали село Куршановичи. Об этом 16 августа сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- Пострадавших нет, - рассказал глава брянского региона.- В результате обстрела повреждены пять жилых домов, здание школы и дома культуры. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Напомним, 15 августа в Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ. Вооруженные Силы Российской Федерации, а также ПУ ФСБ России по Брянской области и спецподразделения управления Росгвардии остановили украинских диверсантов районе Села Курковичи Стародубского муниципального округа .

Во время проникновения украинских диверсантов на территорию Брянской области пострадал работник сельзохпредриятия.